TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Ersan SAN/ İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı.

TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada bir kişi ayağa kalkarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önceden aldığı bir kararı eleştirdi. Başkan Aksu da o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince gerginlik çıktı. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Kavga anları ve salonda yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Salondan görüntü

-Yaşanan gerginlik

-Kavgadan görüntü

-Araya girmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar


İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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