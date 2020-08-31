Taksicilerin yumruklu sopalı kavgası kamerada - Son Dakika

Bağcılar 'da yol vermeye nedeniyle iki taksici arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada yumruklar ve sopalar konuştu. O anlar olay yerindeki bir araç kamerası ile kaydedildi.

Olay saat 12.20'de Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 34 TJP 85 plakalı taksi ile 34 TFV 54 plakalı taksi şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 34 TJP 85 plakalı taksi şoförü otomobilinden inip 34 TFV 54 plakalı taksi şoförünün yanına giderek tartışmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar da iki taksi şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 34 TJP 85 plakalı taksiden inen başka bir kişi de 34 TFV 54 plakalı taksiye giderek şoför kısmının bulunduğu kapıyı açıp taksi şoförüne tokat ve yumrukla vurmaya başladı. Yumruklanan taksi şoförünün arkadaşı olduğu öğrenilen ve o anda olay yerinde olan başka bir kişi de aracından sopa alıp kavgaya karıştı. Ağız tartışması ile başlayan kavgada daha sonra sopa ve yumruklar konuşmaya başladı.

DARO EDİLEN TAKSİCİ SOPAYLA SALDIRDI

Taksisi içinde ilk olarak darp edilen şoför takside bulundurduğu sopayı alarak kendisine saldıran iki kişiye sopayla vurmaya başladı. Giderek büyüyen kavga vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Yol ortasında durup kavga eden taksiciler nedeniyle trafik tamamen durdu. 34 TJP 85 plakalı taksideki iki kişi taksiye binip olay yerinden uzaklaştığı sırada 34 TFV 54 plakalı taksi şoförü elinde sopa ile taksinin arka camını kırdı. Bağrışmalarla devam eden kavga sakinleşince taraflar taksilere binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.- İstanbul