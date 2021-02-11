Taksicilik yapan üniversiteli gencin öldürülmesi davasında karar - Son Dakika

Bayrampaşa'da taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Nihat Elçi'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Ayçiçek'e "nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından da 8 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek katıldı. Maktul taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun da müşteki olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan anne Hacıoğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Davanın biteceğini bildirilerek son sözü sorulan sanık Ayçiçek ise "Ben bu durumdan dolayı vicdanen çok rahatsızım. Çok pişmanım. Adalete sığınıyorum. İnsan olduğumu unutuyorum. Ben evden ayrılırken böle bir şey düşünmemiştim. Müştekinin acısına yenik düşmemesini rica ediyorum. Yüreği soğuyacaksa sizin vereceğiniz cezaya saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ayçiçek'i "nitelikli kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in ablasına borç bıraktığı iddiasıyla eski eniştesini öldürmeye karar verdiği ve mermileriyle birlikte bir tabanca satın aldığı belirtilerek, sanığın tabancayla metrobüse binemeyeceğini düşündüğü için taksi gasp etmeye karar verdiği kaydedilmişti.

Sanık Ayçiçek'in Bayrampaşa'da bindiği taksinin yol kenarında yavaşlaması üzerine el freninin çekildiğini zannedip sürücü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Nihat Elçi'nin başına ateş ettiği anlatılan iddianamede, sanığın "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.