Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi... O anlar kamerada

29.06.2023 11:19

Esenyurt'ta bir vatandaş ailesi ile birlikte eğlenmek için taksiye binerek havuza gitti. Dönüşte yine taksiye binmek isteyen vatandaş, şoförün iki katı para istediğini iddia ederek araçtan indi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir vatandaş ailesi ile birlikte eğlenmek için taksiye binerek havuza gitti. Dönüşte yine taksiye binmek isteyen vatandaş, şoförün iki katı para istediğini iddia ederek araçtan indi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir vatandaş, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen vatandaş, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi... O anlar kamerada - Son Dakika
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