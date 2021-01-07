Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada - Son Dakika

Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada

07.01.2021 18:01

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir taksi durağı önünde meydana gelen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir taksi durağı önünde meydana gelen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Taksi şoförünün otomobilini park ederek aşağı indiği esnada farklı bir araç içerisinden açılan ateş ile yaralanarak yere düşmesi görülüyor.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.Y. şoför olarak çalıştığı taksi durağına park etti. Daha sonrasında aracından inen sürücü E.Y.'e yoldan geçen hafif ticari araç içerisinden ateş açıldı. Yaralanarak yere yığılan E.Y., bölgede bulunan özel bir hastanedeki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen vurgun anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; E.Y.'nin taksi durağına park ettiği aracından indiği esnada yol kenarında bekleyen ve taksi şoförü indikten sonra harekete geçen hafif bir ticari araç içerisinden ateş açıldığı anlar yer aldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği E.Y.'nin daha sonrasında yere yığılması, aracın olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

(İHA)

Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada
Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada

Saldırı, Sakarya, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksicinin aracını durağa park ettikten sonraki vurulma anı kamerada - Son Dakika


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