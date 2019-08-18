Son Dakika Haberleri: Taksicinin boğazına bıçak dayadı, kız arkadaşı ise gülerek paraları aldı
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Taksicinin boğazına bıçak dayadı, kız arkadaşı ise gülerek paraları aldı

19 dakika önce

Polonya'da taksiye binen bir genç ve kız arkadaşı taksiciyi soydu.

Taksicinin boğazına bıçak dayadı, kız arkadaşı ise gülerek paraları aldı, System.String[]


Polonya'da taksiye binen bir genç ve kız arkadaşı taksiciyi soydu. Görüntülerde, gencin, taksicinin boğazına bıçak dayadığı, genç kızın ise gülümseyerek paraları aldığı görüldü.
Olay, başkent Varşova'da meydana geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen bir genç ve genç kız taksiciyi soydu. Taksi kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin arka koltukta oturdukları, genç kızın ise taksi sürücüsüne ve yanındaki diğer gence bakarak gülümsediği görüldü. Ardından el çantasının içerisinden çıkardığı bıçağı taksi sürücüsünün boğazına dayayan 17 yaşındaki genç, taksi sürücüsünü tehdit etti. Bu sırada, arka koltukta oturmaya devam eden genç kızın gülmeye devam ettiği, ön koltuğa doğru uzanarak taksi sürücüsünün paralarını aldığı görüldü.
Olay yerinden kaçan 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

- Polonya
Varşova, Polonya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:54 Kaynak: DHA
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