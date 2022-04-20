TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

20.04.2022 11:29

ATAŞEHİR'de taksi şoförü tarafından şiddet gören Fas uyruklu Fransa vatandaşı Kawtar Hadır'ın polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

ATAŞEHİR'de taksi şoförü tarafından şiddet gören Fas uyruklu Fransa vatandaşı Kawtar Hadır'ın polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hadır taksi sürücüsünün kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri sürerek, hep aynı bölgede dolaştırıp fahiş ücret istediğini anlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Kawtar Hadır, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi. Taksi şoförü Ercan Yaman, Hadır'ı sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli için de ücret istemesi üzerine araçtan inmek isteyen Kawtar Hadır'le taksi şoförü arasında kavga yaşandı. Taksi şoförü tarafından şiddet gören Hadır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"KÖPRÜ PARASI DEDİ FAZLADAN 107 TL İSTEDİ"

Hadır taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

"DURDURMAK İÇİN ARACIN ÖNÜNE ATLADIM"

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" dedi.

TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500
Tur minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazadaki turistlerin İngiliz olduğu ortaya çıktı: 13 yaralı Tur minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazadaki turistlerin İngiliz olduğu ortaya çıktı: 13 yaralı Ataşehir'de turist kadını darp eden taksici yakalandı Ataşehir'de turist kadını darp eden taksici yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ TURİST KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement