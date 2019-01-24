Son Dakika Haberleri: Taksicinin Dikkati Yangının Büyümesini Önledi

Taksicinin Dikkati Yangının Büyümesini Önledi

2 saat önce

Konya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, dumanı fark eden taksicinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, dumanı fark eden taksicinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Alaaddin Bulvarı'ndaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada bölgede bulunan taksici Vedat Gürsoy, yükselen dumanı fark ederek itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Taksi şoförü Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksicilik yapıyorum. Önce dumanı fark ettim. Ardından da alevler yükselmeye başladı. Hemen itfaiyeyi arayıp bilgi verdim." dedi.

Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Alaaddin Bulvarı, Konya, İtfaiye, 3. Sayfa
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