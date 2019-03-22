Taksicinin Senegalli Turiste Hakaret Etmesi

İstanbul'da, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret ederek fazla para istediği iddia edilen taksi sürücüsünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret ederek fazla para istediği iddia edilen taksi sürücüsünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, bindiği taksinin şoförünün kendisine "terörist" diyerek çeşitli hakaretlerde bulunduğu ve kendisinden fazla para istediği anları kamerayla kayda alan Senegalli turist, polise başvurarak şikayetçi oldu.



Bunun üzerine, Turizm Şube Müdürlüğüne getirilen sürücünün ifadesi alındı. Taksi şoförünün buradaki işlemlerinin ardından Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne gönderileceği, darbedildiği öne sürülen şoförün burada bilgisine başvurulacağı öğrenildi.



Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamada da taksi sürücüsü tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler ve cümlelerin mesleğe, meslek erbabına ve insanlığa yakıştırılmayacak düzeyde olduğu belirtildi.



Şikayete konu olan taksi sürücüsünün kooperatifle ilişiğinin disiplin kurulu toplantısında kesildiği aktarılan açıklamada, "Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlarla ivedilikle paylaşılmıştır. Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiçbir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir. Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İstanbul'da taksiye binen Senegalli bir turist, taksi sürücüsü tarafından hakarete uğraması ve fazla para isteme anını kameraya çekmişti.



Söz konusu görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasından sonra tepki çeken görüntülerin ardından Senegalli turist, taksici hakkında şikayetçi olmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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