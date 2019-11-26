Son Dakika Haberleri: TAKSİCİNİN TARTIŞTIĞI FASLI KADINI DARP EDİP ARAÇTAN ATTIĞI İDDİASI
Son Dakika Güncel TAKSİCİNİN TARTIŞTIĞI FASLI KADINI DARP EDİP ARAÇTAN ATTIĞI İDDİASI - Son Dakika

TAKSİCİNİN TARTIŞTIĞI FASLI KADINI DARP EDİP ARAÇTAN ATTIĞI İDDİASI

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

TAKSİCİNİN TARTIŞTIĞI FASLI KADINI DARP EDİP ARAÇTAN ATTIĞI İDDİASI, System.String[]

Beyoğlu'nda bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Polis, kadını araçtan attığı iddia edilen taksi sürücüsünü arıyor.

Olay, Dolapdere'de perşembe günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Fas uyruklu Sara Finai, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurduğu  taksiye bindi. Finai, taksi sürücüsüne Kurtuluş'a gitmek istediğini söyledi. Taksi sürücüsü ise bunun yerine onu Ortaköy'e götürdü. Taksicinin kendisini farklı yere götürdüğünü anlayan Faslı kadın, tercümanlık da yapan tanıdığı başka bir taksiciyi telefonla aradı. Tanıdığı taksiciye durumu anlatan  kadın, telefonu vererek iki taksiciyi görüştürdü. Bu konuşmanın ardından da taksici aracını geri çevirerek Sara Finai'yi bu sefer Dolapdere'ye getirdi. Kadın, bir türlü istediği yere götürmeyen taksici ile tartışmaya başladı. Taksici, aracını durdurarak kadını darp etti. Taksici, bir süre sonra kadını taksiden atarak oradan uzaklaştı. Yere düşen kadın, ayağından ve kolundan yaralandı. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen tanıdığı taksici kadını  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Faslı Sara Finai, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek kendisini darp edip taksiden atan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri,  taksiciyi yakalamak için  çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının hastanede sedyede beklemesi

-Yaralı kadından genel ve yakın detaylar

-Hastaneden genel ve yakın detaylar

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
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