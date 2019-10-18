Taksicinin yağma iddiasını jandarma bozdu

BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri, 60 saatlik farklı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ticari taksicinin yağma iddiasını bozdu. Ticari taksi sürücüsü, gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çağlayan mesire alanında ticari taksiden yağma yapıldığı ihbarını aldı. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasından alınan GPS kayıtlarındaki tarih ve saate göre, ticari taksinin hareket ettiği yol güzergahlarındaki toplam 60 saatlik farklı güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede taksinin boş olduğu ve şoför S.B.'nin olay bölgesine yalnız gittiği görüldü. Ayrıca taksi şoförü S.B. hakkında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde ekonomik durumunun kötü olduğu, yağma edildiği iddia edilen taksinin 10 günlük gelirini borç olarak araç sahibinden aldığı ve bununla evinin kirasını ödediği, ticari taksinin sahibine borcunu ödeyeceği gün yağma edildiğini iddia ettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yağma iddiası suç uydurmaya dönüştürülerek şüpheli taksi şoförü gözaltına alındı.