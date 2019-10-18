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Son Dakika 3. Sayfa Taksicinin yağma oyununu jandarma bozdu

Taksicinin yağma oyununu jandarma bozdu

51 dakika önce

Bursa'da jandarma ekipleri, 60 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ticari taksicinin yağma yalanını ortaya çıkardı.

Taksicinin yağma oyununu jandarma bozdu, System.String[]

Bursa'da jandarma ekipleri, 60 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ticari taksicinin yağma yalanını ortaya çıkardı. Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çağlayan mesire alanında ticari taksiden yağma yapıldığı ihbarını aldı. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından alınan GPS kayıtlarındaki tarih ve saate göre ticari taksinin hareket ettiği yol güzergahlarındaki toplam 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede taksinin boş olduğu ve şoför S.B.'nin olay bölgesine yalnız gittiği görüldü. Taksi şoförü S.B. hakkında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ekonomik durumunun kötü olduğu, yağma edildiği iddia edilen taksinin 10 günlük gelirini borç olarak araç sahibinden aldığı ve bununla evinin kirasını ödediği, ticari taksinin sahibine borcunu ödeyeceği gün yağma edildiğini iddia ettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yağma iddiası suç uydurmaya dönüştürülerek, şüpheli taksi şoförü gözaltına alındı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
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