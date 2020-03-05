Taksiciyi biber gazıyla gasp etti, polise yakalandı - Son Dakika

Pendik'te biber gazı kullanarak taksiciyi gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Toplam 14 suç kaydı olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik Çamlık Mahallesi Piri Reis Caddesinde 27 Şubat tarihinde yaşanan olayda, bir şahıs Uğur K. isimli taksiciyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Ardından taksiciye ait 2 adet cep telefonunu çalarak oradan uzaklaştı. Olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olay yerine giden polis, şahsın bir site içerisine doğru kaçtığını tespit etti. Şahıs ile polisler arasında burada kovalamaca yaşandı. Polis tarafından yakalanan şahsın üzerinden olayda kullandığı biber gazı ile 2 adet cep telefonu çıktı. Ayrıca şahsın 4'ü "kasten yaralama" ve 2'si "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" konuları başta olmak üzere toplam 14 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)