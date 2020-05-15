Taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı - Son Dakika

Taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden zanlı polis ekiplerince yakalandı. Gaspçı, "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık alanında meydana gelen olayda Erkan G. isimli taksici dehşeti yaşamıştı. Bayrampaşa'dan taksiye binen bir kişi Arnavutköy Boğazköy yoluna geldiklerinde yanındaki bıçağa çıkararak taksi sürücüsünün karnına dayamıştı. Taksicinin cebindeki 550 TL'yi gasp eden şahıs hızla olay yerinden kaçmıştı. Dehşet anları ise saniye saniye takside bulunan kameraya yansımıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gaspçının kimliğini tespit etti. Muhammet M. isimli gaspçının aynı yöntemle başka bir taksiciyi daha gasp ettiği belirlendi. Yine Bayrampaşa'dan taksiye binen gaspçının Arnavutköy Boğazköy mezarlıklar mevkiine geldiğinde Yılmaz K. isimli taksicinin 600 TL'sini gasp ettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan gaspçı "Yağma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.