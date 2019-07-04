Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
'nın Adapazarı
ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Yenicami mevkiinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler
ilçesine götürmüş, şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karışmıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına almış, işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilmişti.
Hakim karşısına çıkan 27 adet hırsızlık ve gasp suçu bulunan M.D., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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