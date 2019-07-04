Son Dakika Haberleri: Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı

6 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenicami mevkiinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler ilçesine götürmüş, şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karışmıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına almış, işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan 27 adet hırsızlık ve gasp suçu bulunan M.D., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 milyon 750 bin liralık taksi plakası, icradan yarı fiyatına satılacak Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]