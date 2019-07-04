Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs yakalandı
19 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
'nın Adapazarı
ilçesinde taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yenicami mevkinde gece saatlerinde taksi binen M.D., isimli bir şahıs taksiciyi Erenler
ilçesine götürdü. Şahıs taksiciye bıçak çekerek bir miktar para ve eşyalarını gasp ederek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme süresince 27 hırsızlık ve gasp suç kaydı bulunan M.D., isimli şahıs polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Çiftlik sahibini çırılçıplak soyup, dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı
"Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!