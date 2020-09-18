Taksiciyi darbetti, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de, evine gitmek için bindiği taksinin sürücüsü S.K.'yi parası olmadığı söyleyerek darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erdal B. (40), 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Eylül günü, Kocasinan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.K.'nın sürücüsü olduğu taksiye binen Erdal B., evinin önüne geldiğinde, parası olmadığını evinden alıp geleceğini söyledi. Çıkan tartışmada Erdal B., S.K.'yi darbetti. Hastanede tedavi altına alınan S.K., Erdal B.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erdal B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Şikayetçi S.K.'nın da hazır bulunduğu duruşmada Erdal B.,olay anında alkollü olduğunu belirterek, "Alkolün etkisindeydim. 'Paran yok neden taksiye biniyorsun?' diye bağırdı. Sonra, vurmaya başladı. Karşılık vermedikçe, vuruyordu. Boğazımı sıktı. Kendimi kaybetmişim. Yaşlı olduğunu karakolda öğrendim. Evden para alıp, verecektim. Taksi parası 20-25 liraydı. Yere düştü, kalkamadı ve ambulansı aradım" dedi.

Taksici S.K. ise, "Hastanede gözlerimi açtım. Komada kaldım. 'Param yok' deseydi, para da istemezdim. Ben, bu insanlarla uğraşmak istemiyorum. Kafama şişeyle vurdu" diye konuştu. Mahkeme, eylemin 'yaralama' suçu kapsamında kaldığını belirterek, Erdal B.'yi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dosyanın Yargıtay süreci de dikkate alınarak, Erdal B.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.