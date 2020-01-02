Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki taksi durağına gelen Engin Karatop, G.U'nun kullandığı taksiye binip, Yulaflı Mahallesi'ne gideceğini söyledi.

Yulaflı Mahallesi'ne geldiğinde taksici G.U'dan taksiyi, 600 lira parasını ve cep telefonunu gasbeden Engin Karatop, taksinin direksiyonuna geçerek ilerledi.

Sürücü koltuğunun yanında oturan G.U, hareket halindeyken araçtan atladı.

G.U'nun polise ulaşıp durumu anlatması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracı terk ederek kaçan zanlının Çerkezköy ilçesine kaçtığı belirlendi.

Saklandığı evde gözaltına alınan Engin Karatop, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu
Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar

Son Dakika Haberleri
20:21 Gaziantepliler milli piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
20:18 İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksiciyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]