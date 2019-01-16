Taksiciyi Gasp Eden 4 Dhkp-C'li Tutuklandı
18 dakika önce
SULTANGAZİ'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SULTANGAZİ'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin Sultangazi
'de bir taksi şoförünü gasp etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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