Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polisleri Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
Aydın'da bir taksici kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu.
Aydın
'da bir taksici kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi sürekli okuyan kadın, polisleri zor anlar yaşattı. İlginç olay kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Nazilli
'den bir taksiye binerek Aydın'a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın'a geldiğinde taksi ücretini ödeyip taksiciyi rehin alarak kendisini bırakmamasını istedi. Kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler
ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, taksiciyi taksiden indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı. Rahatsız olduğu ileri sürülen kadın elindeki not kağıdına yazılı sureyi sürekli okuyarak polis otosuna binmek istemdi. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü. Yaşanan ilginç anlar kameraya bu şekilde yansıdı. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:59 Kaynak: İHA
Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim
Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı