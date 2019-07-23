Son Dakika Haberleri: Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

1 saat önce

FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı.

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada, System.String[]
FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksici tartıştığı yolcusuna bıçakla saldırdı! O anlar kamerada Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]