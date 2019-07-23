Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada
1 saat önce
FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
FATİH'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga
cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç
içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.
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