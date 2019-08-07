Takside 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri
'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe alınan taksi, Kayseri- Malatya
kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
C.Ü'nün kullandığı taksideki Afganistan
uyruklu 12 kişi gözetim altına alındı.
Organizatörlük yaptıkları iddia edilen C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.