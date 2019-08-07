Son Dakika Haberleri: Takside 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Takside 12 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda takibe alınan taksi, Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
C.Ü'nün kullandığı taksideki Afganistan uyruklu 12 kişi gözetim altına alındı.
Organizatörlük yaptıkları iddia edilen C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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