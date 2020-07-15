Takside başlayan maske tartışması hastanede bitti - Son Dakika

Takside başlayan maske tartışması hastanede bitti

Bodrum'da taksiye binen 4 genç ile taksi şoförü arasında maske ve yüksek seli müzik dinleme tartışması kavgaya dönüştü.

Bodrum'da taksiye binen 4 genç ile taksi şoförü arasında maske ve yüksek seli müzik dinleme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dönen tartışmada ayağının üzerinden taksi geçen genç kız bacağı kırılınca hastaneye kaldırıldı. Manken olmak istediğini belirten Pınar Rüya Yener, hayallerinin suya düştüğünü ileri sürerek taksiciden şikayetçi oldu.

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İddiaya göre 3'ü erkek biri kadın 4 kişi Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik mevkide taksiye bindi. Taksiye maskesiz binen Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit'e, taksici U.K. maske takmalarını istedi. Alkollü oldukları öğrenilen müşteriler taksicinin maske takın çağrısına aldırış etmeyip müzik sesini de açınca taksi şoförü ile müşteriler arasında tartışma başladı. Bunun üzerine bu şekilde yola devam edemeyeceklerini belirten yolcular taksiyi durdurup ineceklerini söyledi.

İddiaya göre yolculuk esnasında ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, indiği aracın kapısını hızla çarpınca taksi şoförü U.K. kapıyı çarpmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine Pınar Rüya Yener'in arkadaşları taksici ile kavga etmeye başladı. Müşterilerinin saldırısına uğrayan taksici kaçmak isterken araç Pınar Rüya Yener'in ayağının üzerinden geçti. Genç kadının düşme anları da güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Acılar içinde yerde kıvranan kadın uzun süre yol üzerinde ambulansın gelmesini bekledi. Yoğun trafik nedeni ile olay yerine ulaşamayan ambulans, polisin Turgutreis Caddesinin, Hamam sokak girişinden trafiği kesmesi ile ters yoldan olay yerine ulaşabildi. Ameliyata alınan Rüya Yener'in bacağına platin takıldı. Yener "Arkadaşlarımızla birlikte taksiye binmiştik. Taksi şoföründe müziğin sesini açmasını istedik. 'Müziğin sesini açamam' diyerek bize yüksek seste tepki verince bizi müsait bir yerde indirir misin dedik. Araçtan tam ben indiğim esnada argo kelimelerle, küfürler ederek hakaret etmeye başladı. O sırada ben de arkadaşım ile birlikte nasıl böyle bir şey dersin diye tepki gösterince arkadaşıma tokat attı. Ben de onları ayırayım derken, benim camı tuttuğumu görünce arabayı hızlı bir şekilde sürdü. Hem arkadaşımı dövmek için hem de beni yerde sürüklemek için yaptı bunu" iddialarında bulundu.

"HAYALLERİM SUYA DÜŞTÜ"

Kaval kemiğinde kırık olduğunu ve bacağında platin takıldığını ifade eden Pınar Rüya Yener "Benim hayalim, manken olmaktı. Ben sadece hayallerime doğu yürümek istedim. Ama ben bu şekilde manken olamam hayallerime yürüyemem. Şu an bacağımın içerisinde büyük bir platin var. İnsanların hayallerini öfkelerine yenik düşerek bu şekilde mahvedemezler. Ben hayallerime nasıl yürüyeceğim" diyerek taksiciden şikayetçi oldu.

Takside bulunan Emirkan Emir ise taksicinin tepkisiyle karşılaştıklarını ifade ederek "Taksiye bindikten sonra taksi şoförüne müziğin sesini açmasını söyledik. Bize müziğin sesini açamayacağını söyledi. Tekrar müziğin sesini açmasını söylediğimizde size müziğin sesini açamayacağımı söyledim, sizi takside indireyim mi dedi. Biz de bu durumdan rahatsız olduk. Arkadaşımız taksiden inmek istediğini söyledi. İnerken kız arkadaşım taksinin kapısını biraz sert kapattı. Taksi şoförü tarafından küfürler ve hakaretler edildi. Arkadaşımıza tokat atan taksiciye arkadaşımızda karşılık verdi. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı tuttu. Bir anda sürüklenmeye başladı. Düştü ve ayağının üzerinden geçti araba" dedi.

Olayların çarpıtıldığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu ifade eden taksi şoförü U.K. "Gençler arabaya maskesiz bindi. Maske vermek istedim almadılar ardından teybin sesini açmaya başladılar ben de teybin sesi söyleyin ben açarım dedim. Ardından bana hakaret ettikleri, inmek istediklerini söyleyince ben de arabayı kenara çektim ve indiler. Taksi metre 20 lira yazmıştı ben parayı alırken gençlerden bir bana yumruk attı. Bir anda tüm gençler üzerime yürüdü. Bana vurmaya başladılar. O arada arka kapıyı açan genç kızı görmedim. Aracı sürmeye başlayınca kadının yere düştüğünü gördüm" şeklinde konuştu.

(İHA)

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Takside başlayan maske tartışması hastanede bitti - Son Dakika
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