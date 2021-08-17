Takside çantasını unuttu, parası eksik çıkınca taksiciden şikayetçi oldu - Son Dakika

Takside çantasını unuttu, parası eksik çıkınca taksiciden şikayetçi oldu

Bindiği takside çantasını unutan turist, çantasına kavuşunca 700 dolarının eksik olduğunu iddia etti

Turist şikayetçi oldu, taksici iddiaları reddetti

İSTANBUL - Taksim Meydanı'ndan Kabataş'a gitmek için bindiği taksi içerisinde çantasını unutan turist, geri aldığında parasının eksik olduğunu fark eden şaşkın turist taksiciden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre, Taksim Meydanı'ndan Kabataş'a gitmek için 34 TGJ 48 plakalı taksiye binen Kuveytli turist içerisinde 2 bin 100 dolar olan çantasını bindiği takside unuttu. Kabataş'a indikten sonra durumu fark den turist hemen polis ekiplerine müracaat etti. Ekiplerin 153 Beyaz Masa üzerinden taksiciye ulaşmasıyla turist kısa sürede çantasına kavuştu.

Çantasına baktığında 700 dolar kadar eksik olduğunu iddia eden turist durumu polis ekiplerine bildirip, taksiciden şikayetçi oldu. Arabasında çanta unutulan taksici Mehmet Zorluer ise ekipler arayana kadar unutulan çantayı fark etmediğini belirterek, "Çantasını arabamda unuttu. Yarım saat sonra 153 beni aradı. Arkaya baktım, çanta bende dedim. Sonra Ali bey aradı, yoldayım dedim ekspere gittim. Kanıtlarıyla, kameralarıyla var. Sonra buraya geldim adam diyor param eksik. Böyle bir şey var mı? Ben saydım 1400 doları vardı. Mecbur bakmak zorundaydım, içerisinde ne var diye, ondan sonra çantayı getirdim" diyerek kendini savundu.

Turistin şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.