Özbekistanlı kadının yapılan araştırmada, KOAH ve bronşit hastalığı bulunduğu ve solunum yetmezliği nedeniyle daha öncesinde de sağlık kabinine gelerek hizmet aldığı ileri sürüldü. Polisin savcılık talimatı doğrultusunda olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takside fenalaşan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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