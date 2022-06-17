Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu - Son Dakika
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Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu

17.06.2022 10:31

Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu Bursa'da takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu.

Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu

BURSA - Bursa'da takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kalp krizi geçirem kişi, çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelen kişi taksiye bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahalesini çevredekiler yaparken ambulans ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren kişiye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu
Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu
Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu
Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takside kalp krizi geçiren kişinin yardımına çevredekiler koştu - Son Dakika

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