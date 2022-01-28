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Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı

28.01.2022 17:24

Pendik'te tartıştığı Nermin Celep'i taksinin içinde bıçaklayarak öldüren Ramazan Su adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Evlenecektik, çok borca girmiştim. Benden ayrılmak istedi." dediği öğrenildi. Öte yandan cinayetten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pendik, Güllü Bayır Mahallesi, Sahra Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında bir taksinin içinde meydana gelen olayda Nermin Celep, yanında oturan Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüpheli olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Nermin Celep'in son olarak Ramazan Su ile görüştüğü belirlendi. Cinayeti işlediği belirlenen Ramazan Su sokakta yürürken gözaltına alındı.Polis soruşturmasına göre şüphenin ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine gittiğini onu bir kafede konuşmak için ikna ettiği öğrenildi. Birlikte taksiye binen ikilinin, yol boyunca tartıştıkları bu sırada "Cüzdanımı unuttum" diyerek evine uğrayan şüphelinin evden aldığı bıçakla cinayeti işlediği belirlendi.

"ONUNLA EVLENECEKTİK"

Bir markette şoför olarak çalışan şüpheli Ramazan Su'nun kendisini yakalayan polislere "Onunla çalıştığı kafeteryada tanışmıştık. Evlenmeyi düşünüyordum. 100 bin lira kredi çekmiştim. Borçlanmıştım. Daha sonra benden ayrılmak istedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde taksinin içinde yaşanan cinayet olayının ardından şüphelinin yürüyerek araçtan uzaklaştığı görüldü.

DAHA ÖNCEDEN DE KAYITLARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan Su'nun daha önceden "kasten yaralama", "Taksirle yaralama", "Cinsel saldırı" "kötü muamele" gibi suçlardan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takside kadın öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Cinayet, Pendik, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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