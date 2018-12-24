Son Dakika Haberleri: Takside Unutulan Altınları Polise Teslim Etti

Takside Unutulan Altınları Polise Teslim Etti

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir taksici, aracın arka koltuğunda unutulan çantada bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Takside Unutulan Altınları Polise Teslim Etti, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir taksici, aracın arka koltuğunda unutulan çantada bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını polise teslim etti.


Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Erdal Altın, taksinin arka koltuğunda bir müşteri tarafından unutulan el çantasını fark etti. Erdal Altın, bilezik, zincir kolye, küpeler ve yüzük olan çantayı, Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne gelerek sahibine ulaştırılması amacıyla polise verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altın, unutulan çantadaki ziynet eşyalarının altın olduğunu kuyumcuda teyit ettirdikten sonra polise teslim ettiğini söyledi.

Altın, "Bunlar sahte de olabilirdi. İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Herkesin bilgisine sunuyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Bizim için değeri önemli değil. Önemli olan bunun sahibinin bulunması." ifadesini kullandı.

Müşterinin kim olduğunu hatırlamadığını ifade eden Altın, "Taksici olduğumuz için, binen inen çok oluyor. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:41 Kaynak: AA

Erdal Altın, Yalova, Çınarcık, 3. Sayfa
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