Takside unutulan para sahibine teslim edildi

Kilis'te takside unutulan 140 bin lira, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Ahmet Kuş, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünden Suriyeli bir yolcu aldı. Yolcusunu Cumhuriyet Caddesi'nde indiren Kuş, durağa döndüğünde araçtaki poşeti fark etti.

Durak sahibi Serdar Şahin ile poşeti kontrol eden Kuş, içinde 140 bin lira olduğunu gördü. Para, bir süre sonra durağa gelen sahibine verildi.

Ahmet Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dönüşü aracın temizliğini yaparken parayı gördüğünü belirterek, "Müşterinin geleceğini tahmin ediyordum çünkü araçtan inmeden önce ona durağın ismi ve telefon numarasının yazılı olduğu bir kart vermiştim. Tahmin ettiğim gibi de oldu, bir süre sonra durağa geldi ve emanetini aldı." dedi.

Serdar Şahin de bir süre beklediklerini, ardından emniyete haber verecekleri sırada müşterinin geldiğini belirterek, "Gelen kişiye poşette ne olduğunu sorduk. Bize içindeki paranın miktarını söyledi. Biz de poşeti teslim ettik. Bu davranışımızdan dolayı bir miktar para teklif etti ama bu bir insanlık borcuydu, biz de borcumuzu ödedik." diye konuştu.