Son Dakika Haberleri: Takside Unutulan Ziynet Eşyaları Sahibine Teslim Edildi

Takside Unutulan Ziynet Eşyaları Sahibine Teslim Edildi

1 saat önce

Çorlu ilçesinde, bir taksi şoförü aracında bulduğu ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Takside Unutulan Ziynet Eşyaları Sahibine Teslim Edildi, System.String[]
Çorlu ilçesinde, bir taksi şoförü aracında bulduğu ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Çorlu Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki taksi durağında görevli Metin Adaşoğlu, 59 T 5123 plakalı aracına aldığı yolcuyu istediği adrese bıraktıktan sonra, aracını temizlerken bir miktar ziynet eşyası buldu.

Taksiden inen Atiye G. ise bez bir kese içerisindeki ziynet eşyalarının cebinden düştüğünü fark etti.

Taksicinin yanına gelen kadın, ziynet eşyalarını teslim aldı.

Şoföre örnek davranışından dolayı teşekkür eden Atiye G, "Taksiden indim eve gittim, baktım ki altınlarım yok. Arabada düşürdüğümü fark ederek geriye geldim, şoför zaten beni bekliyormuş. Kendisine taşekkür ediyorum" dedi.

Taksi şoförü Adaşoğlu ise herkesin aynı davranışı sergilemesi gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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