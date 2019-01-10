Son Dakika Haberleri: Takside Uyuşturucu Düzeneği Bulundu

Takside Uyuşturucu Düzeneği Bulundu

48 dakika önce

İstanbul DHA - ETİLER'de durdurulan bir takside kumanda ile çalışan özel düzenek olduğu belirlendi.

Takside Uyuşturucu Düzeneği Bulundu, System.String[]
İstanbul DHA - ETİLER'de durdurulan bir takside kumanda ile çalışan özel düzenek olduğu belirlendi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar akşamı Etiler'de yaptıkları denetimlerde bir taksiyi durdurarak inceleme yaptı.

Yapılan aramalarda bir şey bulamayan polis, taksiciden şüphelenerek aracı Etiler Polis Merkezine götürdü. Burada takside detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ön bölümde bulunda kumanda ile açılan özel bir bölme olduğu tespit edildi. Taksideki kumandanın düğmesine basan polis, açılan bölümün içerisine gizlenmiş ufak bir çantanın içinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Taksi sürücüsü gözaltına alınırken araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

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