Üye Girişi
Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada

20.08.2021 10:42

Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti.

Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada

Takside yağma dehşetine 18 yıl hapis istemi

İSTANBUL Üsküdar'da müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında "gece vakti silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 17 Temmuz 2021 tarihinde yolcu olarak bindiği taksinin şoförü Turgut Güldaş'ınboğazına bıçak dayayarak cep telefonunu ve 550 TL parasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklanan yabancı uyruklu Ollayor Allanazarovhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov'un müşteki Turgut Güldaş'ın kullandığı 34 TEF 27 plaka sayılı ticari taksiye Üsküdar iskelesinden yolcu olarak bindiği, taksici Güldaş'ı Ümraniye Ihlamurkuyu mahallesinde bulunan Bodrum sokağa yönlendirdiği anlatıldı.

Boğazına bıçak dayayıp yağmaladı

Şüphelinin, Bodrum sokakta 'tamam geldik, dur burada' dedikten sonra aracı durduran müştekinin boğazına bıçak dayayarak "parayı ve telefonu bana ver" dediği belirtildi. Bunun üzerine müştekinin 'al kardeşim' deyip vites topuzunun yanında bulunan telefonu gösterdiği, şüphelinin vites topunun yanında bulunan cep telefonunu ve müştekiye ait 550 TL parayı bıçak tehdidi ile yağmaladığı kaydedildi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan taksici Turgut Güldaş'ın araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği, bu sırada şüphelinin aracın camlarına kırarak zarar verdiği anlatıldı. Taksicinin çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildiği aktarıldı.

18 yıl hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Ollayor Allanazarov'un "gece vakti silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada
Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada
Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada
Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada

Türk Lirası, Üsküdar, Bodrum, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü 12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı         
13:07
Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak         
12:59
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müşteri gibi bindiği takside şoförün boğazına bıçak dayayıp gasp etti...Dehşet anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement