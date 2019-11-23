Son Dakika Haberleri: Taksideki yolcunun cep telefonunu böyle kapkaç yaptı
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Taksideki yolcunun cep telefonunu böyle kapkaç yaptı

6 saat önce

Taksideki yolcunun cep telefonunu böyle kapkaç yaptıİSTANBUL - Beyoğlu'nda taksinin penceresinden elini uzatarak yolcunun cep telefonunu kapkaç yapan zanlı bu kadarına da pes dedirtti.

Taksideki yolcunun cep telefonunu böyle kapkaç yaptı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda taksinin penceresinden elini uzatarak yolcunun cep telefonunu kapkaç yapan zanlı bu kadarına da pes dedirtti. Zanlı polis ekiplerince yakalanırken kapkaç anları kameralara yansıdı.

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde meydana gelen kapkaç olayı şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Safwa H. isimli bir şahıs taksiye bindi. Safwa H. tam taksinin kapısını kapattığı sırada araca yaklaşan zanlı taksinin penceresinden elini uzatarak Safwa H.'nin cep telefonunu kapkaç yaptı. Bu kadarına da pes dedirten kapkaç olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kapkaç olayını gerçekleştiren zanlı ve zanlıdan telefonu satın alan bir şahıs yakalandı. Şaşkına çeviren kapkaç olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksideki yolcunun cep telefonunu böyle kapkaç yaptı

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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