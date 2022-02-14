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TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

14.02.2022 16:27

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Muradiye'de taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada taksideki yolcu R.K.'nin valizinde 394 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 170 lira sahte para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.

TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİDEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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