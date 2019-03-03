Son Dakika Haberleri: Taksiden 14 Mülteci Çıktı

Taksiden 14 Mülteci Çıktı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran ve Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Taksiden 14 Mülteci Çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran ve Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Maden Caddesi üzerinde durdurdukları bir ticari takside 2'si İran uyruklu, 12'si Afganistan uyruklu toplam 5'i çocuk 14 kişi yakaladı. Taksi sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, şüpheli İ.A.'nın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Balıkesir, Afganistan, İran, Ayvalık, 3. Sayfa
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