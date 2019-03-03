Taksiden 14 Mülteci Çıktı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran ve Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside İran
ve Afganistan
uyruklu 14 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal
Mahallesi Maden
Caddesi üzerinde durdurdukları bir ticari takside 2'si İran uyruklu, 12'si Afganistan uyruklu toplam 5'i çocuk 14 kişi yakaladı. Taksi sürücüsü M.G. gözaltına alınırken, şüpheli İ.A.'nın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:18 Kaynak: İHA
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