Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Alipaşa uygulama noktasında durdurulan taksinin içerisinde yolcu koltuğunda 6, aracın bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplamda 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Afganistan, Göçmen, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu - Son Dakika

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