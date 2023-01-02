Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu - Son Dakika
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Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu

02.01.2023 20:19

Rize'de polis ekipleri, ticari bir taksiye operasyon gerçekleştirdi. Takside yakalanan 8 kaçak göçmenden 2'si bagaj kısmında bulundu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Alipaşa uygulama noktasında durdurulan taksinin içerisinde yolcu koltuğunda 6, aracın bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplamda 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Bagajı açan polisler şaşkına döndü

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Ekiplerce taksi şoförü Ö.Ş. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 8 Afganistan uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Bagajı açan polisler şaşkına döndü
Kaynak: İHA
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Afganistan, Göçmen, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu - Son Dakika
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