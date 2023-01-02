Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Alipaşa uygulama noktasında durdurulan taksinin içerisinde yolcu koltuğunda 6, aracın bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplamda 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.
Ekiplerce taksi şoförü Ö.Ş. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 8 Afganistan uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Polisler bagajda saklanan iki kişi buldu - Son Dakika