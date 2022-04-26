Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı - Son Dakika
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Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı

26.04.2022 10:55

Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı Adana'da su almak için bakkal dükkanı önünde duran takside çıkan yangında iş yeri ve iki katlı evde maddi hasar oluştu.

Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı

ADANA - Adana'da su almak için bakkal dükkanı önünde duran takside çıkan yangında iş yeri ve iki katlı evde maddi hasar oluştu. Bakkal sahibi takside çıkan yangın dükkanını küle çevirdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinden meydana geldi. İddiaya göre 01 T 1598 plakalı taksi sürücüsü Kemal T. su almak için bir bakkalın önünde aracını park etti. Taksiden inen Kemal T. bakkaldan su istedi. Ancak bu sırada taksi de yangın başladı. Bakkal sahibi Hasan Tavacı ve taksici yangını söndürmek istedi. Ancak yangın bir anda büyüyerek bakkalı ve iki katlı evi sardı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın büyüyerek bakkal dükkanını ve iki katıl evi tamamen sardı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ancak yangından sonra taksi demir yığınına dönerken, bakkalda küle döndü. Evin iki katında da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangın ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an görüntülendi. Bakkal dükkanı sahibi Hasan Tavacı, dükkanının önünde bir taksinin durduğunu içinden inen şahsın su istediğini suyu verdiği sırada takside yangın çıktığını belirterek, "Ben ve taksi sahibi yangına müdahale ettik ancak söndüremedik. Yangın bir anda büyüdü ve tüm binayı sardı. Hiçbir şey yapamadık. Çok büyük maddi hasarım var. Ne olduğunu anlamadan yangın çıktı canımızı da zor kurtardık" dedi.

Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı
Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı
Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı
Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı

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Yangın, Taksi, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksiden çıkan yangın ev ve iş yerini böyle yaktı - Son Dakika


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