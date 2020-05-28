Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2)
TAKSİCİ SERBEST KALDI Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TAKSİCİ SERBEST KALDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:03 Kaynak: DHA
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