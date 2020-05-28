Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2)

TAKSİCİ SERBEST KALDI Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2), System.String[]

TAKSİCİ SERBEST KALDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2) - Son Dakika

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