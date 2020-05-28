Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (3)
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren taksi sürücüsü M.B. 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan gözaltına alındı.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren taksi sürücüsü M.B. 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçundan gözaltına alındı. Taksi sürücüsünün vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, zor durumda olan kadına yardım etmediği, sadece bekleyerek inmesini istediğinin anlaşıldığı belirtilirken, M.B. hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:33 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (3) - Son Dakika
Son Dakika Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu