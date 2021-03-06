Taksiler her gün dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte her gün rutin olarak Zafer Meydanı'nda, ticari taksilerin dezenfeksiyon işlemlerini yapıyor.

Kütahya Belediyesi, pandemi sürecinde, vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde gündelik yaşamda, hizmet aldığı toplu alanların hijyen ve dezenfeksiyonunu üstlendi. Rutin olarak otobüs durakları, özel halk otobüsleri, toplu alanlar, ticari taksiler dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Zafer Meydanı'nda her gün 90 ticari taksi, plaka numarasına göre dezenfekte ediliyor. Vatandaşların pandemi sürecinde daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılar yapılırken, maske, mesafe ve hijyen konularında azami ölçüde dikkat etmeleri isteniyor. - KÜTAHYA