Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar

Taksiciler adına açıklama

Taksilerden görüntüler

Taksilerin dezenfekte edilmesi

Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.