Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

6 saat önce

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...

Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar

Taksiciler adına açıklama

Taksilerden görüntüler

Taksilerin dezenfekte edilmesi

Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi

Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:23 Kaynak: AA
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