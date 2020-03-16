Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

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Taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
6 saat önce
Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar Taksiciler adına açıklama Taksilerden görüntüler Taksilerin dezenfekte edilmesi Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:23 Kaynak: AA
Ekiplerin dezenfekte işlemi için kıyafet giymesi ve hazırlıklar
Taksiciler adına açıklama
Taksilerden görüntüler
Taksilerin dezenfekte edilmesi
Taksi durağının dezenfekte edilmesi ANKARA - Kızılay YKM önünde Taksi Depolama Merkezinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
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