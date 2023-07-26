Taksilerde kısa mesafe ücreti karmaşası yaşanıyor! İndibindi ücreti 40 TL mi, 75 TL mi, 80 TL mi?

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda kısa mesafe taksi ücretlerinin 75 lira olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialar yalanlansa da, bazı taksi şoförlerinin müşterilerden 75 lira talep ettiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Vatandaşın birçoğu, güncel taksi kısa mesafe ücretinin 75 lira olduğunu düşünse de, indibindi ücreti hala 40 lira. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ücret tarifesi değişikliğinin yarın gerçekleşecek UKOME toplantısında kesinleşeceğini ve taleplerinin 80 lira olduğunu vurguladı. Taksi şoförleri ise UKOME'de beklenen değişikliklerin kendileri için faydalı olduğunu savundu. Vatandaşlar ise kısa mesafe ücretinin 80 lira olma ihtimalinden ve taksicilerin kendilerini almamasından şikayet etti.

"EN AZ 80 LİRA OLMASINI TALEP EDİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "En son taksimetre ücret tarifelerine 27 Aralık 2022 tarihinde iyileştirme yapılmıştı. Yaklaşık 7 ayı doldurduk. Bizim demirbaş giderlerimize, işçilik, yedek parça, akaryakıt, araç gibi giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Biz de mesleği sürdürülebilirlik açısından biz de gelirimiz olan taksimetre ücret tarifelerine zam yapılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik. Talebimiz esnafı, vatandaşı da düşünerek yüzde 100 oranında en az tarife zammı yapılmasını istedik. Alt komisyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği teklif yüzde 57.22 oranındaydı. Biz alt komisyonda ifade ettik. Kesinlikle bu rakamlar sürdürülebilirlik açısından mesleğimizi kurtarmıyor. En az yüzde 100 tarife değişikliğine iyileştirme yapılmalı. İndibindi 40 lira, en az 80 lira olmasını talep ediyoruz. İndibindiye büyükşehir belediyesi yüzde 75 oranında zam teklifi yaptı. Yüzde 75 oranında zam teklifiyle beraber indibindi belediyenin teklifi 70 lira oluyor. Biz de 80 lira teklif ediyoruz" dedi.

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ ANLAMDA YAPILMADI"

Aksu, "75 lira alan taksicilere ait şikayetleri biz de gördük. Sosyal medyada paylaşılanları inceledik. Kesinlikle UKOME kararı olmadan kimse kafasına göre taksimetre ücret tarifesini değiştiremez. Müdahale de edemez. Elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayarlanıyor. Tarife değişikliği resmi anlamda yapılmadı. Yapılana kadar da kimse kafasına göre farklı tarife alamaz. Büyükşehir belediyesi bu konuda yaptırım yetkisini uyguladı. Denetimle yapılıyor, kesinlikle tarife değişikliği olana kadar da hiçbir şoför kardeşimizin böyle farklı tarife almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZI ÜZMEYECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Aksu, "UKOME kararıyla tarife değişikliği olmadan farklı bir ücret kimse ödemesin. Gönlünden bahşiş tarzı ekstra para kopuyorsa bunu da verebilir ama tarifenin haricinde gönül rızalığı olmadan kesinlikle ekstra ücret ödemesinler. Bilimsel verilerle biz, UKOME heyetine konuyu anlatacağız. Esnafımızı üzmeyeceklerini tahmin ediyoruz. Esnafımız gerçekten çok mağdur, artık çalışamaz duruma geldi. Bu oranları bilimsel anlamda anlatacağız. Bizi anlayacaklarını ve mağdur etmeyeceklerini ümit ediyoruz. Toplu taşımadan çok ucuzuz. Toplu taşımayı kimse tercih etmiyor. Herkes taksiyi kullanmayı istiyor" diye konuştu.

"80 LİRA BİZİ KURTARIR"

Taksi şoförü Ahmet Kara, "Şu anda indibindi ücreti 40 lira ve bize hiçbir şey kalmıyor. 1 litre mazot 35 lira. Şu anda taksi esnafı ağlıyoruz. 75 lira alanlara müşteriler vermesin ve şikayet etsinler. Bu arada biz de temize çıkmış olalım. 80 lira bizi kurtarır mı? Kurtarır ama yine de şoföre bir şey kalmıyor" dedi. Bir başka taksi şoförü de, "Bu rakam bizi kesinlikle kurtarmıyor. Yakıt fiyatlarını görüyorsunuz. Yapamıyoruz, sadece olduğumuz yerde duruyoruz. Hareket edemiyoruz, insanları göremiyoruz, yolcu taşıyamıyoruz. Büyük mağduruz. Yarın zam gelirse yüzde 90, yüzde 85 oranında bir zam gelirse yeterli olur. İçimizde kötü insanlar var. 75-80 lira bandı bizi çok rahat kurtarır. Otobüse binmeye kalksalar bugün otobüslere de aynı şekilde zam gelmeye başlayacak. 10 liraya gittikleri yerlere 15-20 liraya gitmeye başlayacaklar. En mantıklısı en azından 2-3 kişi birleşip bir taksiye binebilirler" ifadelerini kullandı.

"TAKSİLER MÜŞTERİ ALIRSA 80 LİRA NORMAL"

Bir vatandaş, "Günümüz şartlarına göre 40 lira pahalı. Asgari ücretle değerlendirirsek çok çok pahalı. Taksici yönünden bakarsanız kendilerine göre haklılar ama bizi vatandaş olarak zorluyor. 80 lira olursa binmemeye çalışırım" dedi.

Taksi bekleyen Canberk Kula da, "75 lira oldu diye biliyorum. Bana göre biraz pahalı ama alsalar normal. Almadıkları için pahalı. 80 lira normal ama almadıkları için zorluyor. Beşiktaş, Ortaköy'e gitseniz almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Taksi bekleyen Ali Işık da, "Taksiler bizi aldıkları sürece kullanıyoruz. Değişim saati değilse, herhangi yol üzeriyse kullanıyoruz. En son 75 lira olmuştu. Zaten ücretler fazla. Taksi kullanan adam zorunluluktan kullanıyor. Yoksa kimse keyfe keder taksiye binmek istemiyor. Trafiğin sebebi de bu. Taksicilere mazottan dolayı kızamıyoruz ama 80 lirayı da herkes ödeyemez. Şahsen işimiz olsa da artık metrobüs falan kullanacağız" diye konuştu.