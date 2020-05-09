Taksilerde şoför de müşteri de maske takacak - Son Dakika

Kayseri Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili kararlar açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, taksiler hem araç içi alanın darlığı hem de bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler taşıyor.

İlgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda taksileri ilgilendiren tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında duraklar ve taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez dezenfekte edilecek, taksi şoförleri mutlaka maske kullanacak.

Taksilerde her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, 80 derecelik kolonya bulunduracak ve şoförler bu konularda müşterilerini bilgilendirecek.

Aynı anda üç kişiden fazla müşterinin kabul edilmeyeceği taksilere müşteriler de maskesiz binemeyecek.

Her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas ettiği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar dezenfekte edilecek ve araç havalandırılacak.

Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Bu kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem uygulanacak.