Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017'nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır."

Açıklamada, yeni tarifenin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.