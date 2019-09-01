Son Dakika Haberleri: Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor

3 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017'nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır."

Açıklamada, yeni tarifenin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu onayladı, taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor
İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı? Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması "Yavrumu dağa kaçırdılar" deyip eylem yapan Hacire Akar'ın oğlu ev hapsi cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]