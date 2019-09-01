Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor
2 saat önce
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:04
HDP'li Türk'ten İmamoğlu'na sitem: CHP'nin kayyumlara tepkisi yetersiz Galatasaray, Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu onayladı, taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı?