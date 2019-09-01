Son Dakika Haberleri: Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor
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Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor

2 saat önce

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır.

Taksilerde yeni tarife bu gece başlıyor, System.String[]

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır." dedi.

İstanbul, Eyüp, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:04 
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