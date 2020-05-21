Taksilere 'hijyenik ticari araç' belgesi veriliyor - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre ticari taksilerde bir dizi önlemlerin alınması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi, ticari taksileri dezenfekte ederek 'hijyenik ticari araç' belgesi veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle ticari taksilerde hijyen tedbirleri belirlenmişti. Genelge kapsamında araçta müşteriler için hijyen malzemesi bulundurulması, şoförlerin maskesiz olmaması, araçların en az haftada bir dezenfekte edilmesi ve araçlarda dezenfektan belgesinin bulunması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ticari taksileri dezenfekte ederek bir hafta geçerli olan 'hijyenik ticari araç' belgesi ve içinde kolonya ve maske de veriyor. Ticari taksi şoförleri, sabah 8.30 ila 9.30 arasında Bahçelievler Belediyesi'nin Çobançeşme'deki hizmet kampüsünde kurulan istasyonda araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.

ŞAHİN : "HEM KENDİ HEM MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN YAPILIYOR"

Taksi şoförü Emre Akşahin, kendileri ve müşterilerinin sağlığı için yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Her hafta zaten düzenli olarak araçlarını dezenfekte ettirdiklerini ifade eden Şahin, "Bahçelievler Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmanın hem kendimiz hem de müşterilerimiz için oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biz araçlarımızı her hafta düzenli şekilde dezenfekte yaptırıyoruz. Bununla ilgili belgelerimiz de var zaten. Belediyeler bizim için herhangi bir ücret talep etmeden çalışıyorlar. Bahçelievler Belediyesi'nin bu uygulaması gayet iyi. Bizler insanları araçlarımıza alıp diledikleri yere götürüyoruz. Müşterilerimizin sağlığı içinde belediye ekipleri çalışıyorlar. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

Haftada bir dezenfekte işlemlerini yaptırdıklarını belirten taksi şoförü Ahmet Aksu, "Yapılan dezenfekete işleminde dolayı Bahçelievler Belediyesi'ne ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum. Araçlarımızı hafta bir kez dezenfekte yapıtırıyoruz" diye konuştu.