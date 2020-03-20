Taksilere koronavirüs dezenfektesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksilere koronavirüs dezenfektesi - Son Dakika

Taksilere koronavirüs dezenfektesi

6 saat önce

Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Tekirdağ'daki taksilerde ve taksi duraklarında dezenfekte çalışması başlatıldı.

Taksilere koronavirüs dezenfektesi, System.String[]

Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Tekirdağ'daki taksilerde ve taksi duraklarında dezenfekte çalışması başlatıldı.


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki tüm taksiler ve taksi durakları, korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi. Gar Taksi Durağı'ndan başlayan özel kıyafetli belediye ekipleri, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. Taksi duraklarının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulandı.


Muratlı Gar Taksi'de şoför esnaflarından Ahmet Tunç, duraktaki tüm taksilerin dezenfekte edildiğini belirterek; duyarlılığı için Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye teşekkür etti. Dezenfekte işlemlerinin sürekli devam edeceğine vurgu yapan Taksici Ahmet Tunç, "Yolcunun ve şoför arkadaşlarımızın fazla temas ettiği yerleri özellikle dezenfekte ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda periyodik olarak dezenfekte yaptıracağız" dedi.


Muratlı halkını korumak ve direksiyon başındaki taksici esnafını bu virüse karşı koruyabilmek adına çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nebi Tepe ise, ilacın etki süresi geçmeden ilerleyen günlerde de dezenfekte işlemlerinin süreceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Ahmet Tunç, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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