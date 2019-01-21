Taksilerin standartlarını yükseltecek antlaşma
44 dakika önce
Türkiye pazarına iki sene önce giren ve platformunda ticari taksiler üzerinden hizmet veren Careem, taksilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.
Türkiye
pazarına iki sene önce giren ve platformunda ticari taksiler üzerinden hizmet veren Careem, taksilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:05
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