Son Dakika Haberleri: Taksilerin standartlarını yükseltecek antlaşma

Taksilerin standartlarını yükseltecek antlaşma

44 dakika önce

Türkiye pazarına iki sene önce giren ve platformunda ticari taksiler üzerinden hizmet veren Careem, taksilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.

Taksilerin standartlarını yükseltecek antlaşma, System.String[]
Türkiye pazarına iki sene önce giren ve platformunda ticari taksiler üzerinden hizmet veren Careem, taksilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:05 

Türkiye, Ekonomi
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