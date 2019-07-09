Taksili hırsızlık şebekesine operasyon
28 dakika önce
İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
, Mersin
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis
baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
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